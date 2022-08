RC Lens - Mercato : après l'OM et Rennes, un nouveau club de Ligue 1 débarque pour Fofana

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Alors que Franck Haise a annoncé ce mardi en conférence de presse que Seko Fofana était incertain pour la réception ce mercredi de Lorient, le milieu de terrain ivoirien pourrait quitter le RC Lens avant la fin du mercato estival.

Seko Fofana dans le viseur de l'OGC Nice ?

Après l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais et West Ham, un nouveau courtisan serait entré dans la danse pour recruter l'ancien joueur de l'Udinese. Il s'agirait de l'OGC Nice, selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter. "Lens a les moyens de conserver Seko Fofana. La question est la suivante : Nice a-t-il les moyens de mettre 30 millions d'euros ?", s'est questionné l'insider sur son compte Twitter.

Pour résumer Sur son compte Twitter, l'insider Mohamed Toubache-Ter a laissé entendre que l'OGC Nice serait intéressé par le capitaine et milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana.

