RC Lens - Mercato : après Seko Fofana, Al-Nassr tente un énorme coup !

Al-Nassr continue ses emplettes. Après Cristiano Ronaldo l'hiver dernier, le club saoudien a déjà réalisé deux gros coups cet été en parvenant à recruter Marcelo Brozovic (Inter Milan) et Seko Fofana (RC Lens).

Mais ce n'est pas fini puisque The Athletic évoque ce jeudi un intérêt pour Sadio Mané. Le média révèle que les négociations ont débuté. L'agent du Sénégalais, poussé vers la sortie par le Bayern Munich, se serait déplacé au Portugal hier pour rencontrer Goran Vucevic, le directeur sportif d'Al-Nassr. A suivre...

Bayern Munich’s Sadio Mane is in talks over a move to Saudi Pro League side Al Nassr.



