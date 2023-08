RC Lens - Mercato : au tour de l'OM de lorgner De Ketelaere !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le moins que l'on puisse écrire au vu des informations du jour, c'est que le RC Lens aura bien du mal à s'attacher les services de Charles de Ketelaere. Les Sang et Or étaient jusqu'à hier en concurrence avec le PSV Eindhoven, Aston Villa et le RB Leipzig pour le milieu offensif belge de 22 ans, en situation d'échec à l'AC Milan. Les Néerlandais avaient même pris une longueur d'avance en formulant une première offre de 28 M€. Mais depuis, deux clubs se sont invités à la fête. L'OM affiche pourtant complet dans son secteur... Le premier, comme nous l'avons relayé ce matin, est l'Atalanta Bergame. Qui va récupérer une centaine de millions d'euros grâce à la vente de Rasmus Hojlund à Manchester United. Le second, plus surprenant, est l'OM. Selon La Gazzetta dello Sport, les Phocéens, qui affichent pourtant complet au milieu de terrain comme en attaque, seraient disposés à payer 30 M€ pour l'ancien du Club Bruges. Surprenant mais pas impossible car Pablo Longoria a prouvé sa capacité à réussir de gros coups en doublant une concurrence féroce. Le calendrier du RC Lens pour 2023-24 Mercato OM : L'improbable rumeur d'un attaquant à 28M€ ! - https://t.co/020NTCeek9 pic.twitter.com/H9AU2vqiBS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens, le PSV Eindhoven, Aston Villa, le RB Leipzig et maintenant l'Atalanta Bergame et l'OM : le milieu belge Charles De Ketelaere a une sacrée liste de courtisans. L'AC Milan, qui réclame entre 28 et 30 M€, devrait lui trouver preneur cet été.

Raphaël Nouet

Rédacteur