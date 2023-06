RC Lens - Mercato : au tour de Samba de recevoir une offre ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

En effet, un courtisan de longue date de Brice Samba pourrait prochainement entrer en action. Selon Fabrizio Romano, Manchester United accélère le mouvement pour le gardien nerazzurro André Onana. Les Red Devils n'ont finalement pas prolongé David De Gea car leur entraîneur, Erik ten Haag, préfère le Camerounais. L'Inter est prêt à lâcher son joueur moyennant 45 à 50 M€. Une fois le transfert bouclé, le géant lombard se mettra en quête d'un remplaçant. Et Brice Samba figure en très haute position sur ses tablettes.

La fiche de Brice Samba

Manchester United had new direct talks to be informed on André Onana deal in the last 24 hours. He’s highly rated by Erik ten Hag. 🔴🇨🇲 #MUFC



Man Utd, still waiting to clarify David de Gea situation before deciding on official proposal.



Inter want at least €50/55m. pic.twitter.com/f60bMq70ll