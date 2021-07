RC Lens - Mercato : Augsbourg met un coup de pression au Racing pour Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Récemment, le président de l'OM, Pablo Longoria, expliquait qu'on ne peut pas aller contre la volonté d'un joueur. Augsbourg tente de prouver le contraire. Alors que son défenseur central Kevin Danso s'est mis en grève pour forcer son départ au RC Lens, le club allemand ne lâche rien : si les Sang et Or ne payent pas les 7 M€ attendus (ils auraient proposé 4 M€, selon Bild), alors l'Autrichien restera en Allemagne.

L'entraîneur d'Augsbourg, Stefan Reuter, a fait savoir en conférence de presse ce mercredi qu'il ne dévierait pas de la ligne de conduite définie : "J'ai récemment relu une déclaration d'Uli Hoeness (ancien dirigeant du Bayern), qui disait que le joueur devrait toujours relire son contrat, qu'il a signé en toute connaissance de cause. Si une solution qui nous satisfasse n'est pas trouvée, nous rappellerons Kevin à ses devoirs. Nous ne bloquons pas ni ne détruisons de carrière, certainement pas". Ça ressemble à un gros coup de pression au RCL aussi bien qu'à Kevin Danso !

