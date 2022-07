RC Lens - Mercato : Banza justifie son choix Braga

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Prêté la saison dernière à Famalicao par le RC Lens, Simon Banza a réalisé une excellente saison, trouvant le chemin des filets à 17 reprises en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues. Mais alors qu'il était revenu cet été chez les Sang et Or, l'attaquant formé à La Gaillette a quitté ce mardi le club artésien pour rejoindre Braga.

"Braga est un grand club"

Sur le site officiel du club portugais, Simon Banza a expliqué son choix. "Braga est un grand club. J’ai eu l’occasion de les affronter la saison dernière et c’était vraiment de grands matchs. Je suis très heureux d’être ici et j’apprécie tout le soutien qui m’a été apporté. J’espère réaliser de grandes choses avec toute l’équipe et les supporters. J’ai vu les matchs qu’ils ont disputés en Ligue Europa la saison dernière. L’équipe est très bonne, ils ont de grands joueurs. Les supporters sont fervents et la ville vit beaucoup de football."

💬 Banza: "Estou muito contente por estar no SC Braga. O importante para mim é ganhar jogos e este é um clube competitivo, onde se exigem vitórias. Juntos vamos conquistar grandes coisas".#Banza2027 pic.twitter.com/nSc4eTyQyf — SC Braga (@SCBragaOficial) July 19, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur