RC Lens - Mercato : Banza met un râteau à un club espagnol

Prêté la saison dernière à Famalicao par le RC Lens, Simon Banza, qui est retourné chez les Sang et Or cet été, a inscrit 17 buts en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club portugais. De quoi attirer les convoitises. Parmi les clubs intéressés par l'attaquant formé à La Gaillette, on retrouve le Real Saragosse, pensionnaire de D2 espagnole.

"Nous n’envisageons pas de jouer en D2 espagnole"

Interrogé par le média espagnol, El Periodico de Arago, sur cette piste, l'agent de Simon Banza, Francis Laurent, a révélé que son joueur n'était pas intéressé par le Real Saragosse. "Nous n’envisageons pas de jouer en D2 espagnole avec la présence d’offres de clubs de catégorie supérieure. Nous connaissons l’intérêt de Saragosse et nous respections beaucoup le club, son histoire et ses supporters, mais nous avons la chance de jouer pour des clubs jouant l’Europe. Nous devons parler au club car il lui reste un an de contrat et nous devons voir ce qui est le mieux pour le joueur."

⚽️Simon Banza, una opción que ni las sinergias del nuevo grupo acercan. El agente del delantero del Lens cierra la puerta por completo a su cesión al #RealZaragoza https://t.co/3wtJlLjo7O — El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) June 23, 2022

