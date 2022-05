RC Lens - Mercato : un partant de l'été dernier de retour chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Barré par la concurrence au RC Lens, Simon Banza a été prêté avec option d'achat à Famalicao jusqu'à la fin de la saison. Auteur de 17 buts en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'attaquant formé à La Gaillette réalise une magnifique saison avec le club portugais.

Banza parti pour revenir cet été ?

Mais malgré la belle saison de Simon Banza, il ne serait pas certain que Famalicao, qui ne dispose pas de moyens financiers importants, lèvera l'option d'achat comprise dans son prêt, selon les informations du média portugais, Record. Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Sang et Or, Simon Banza pourrait donc faire son retour dans le nord de la France cet été.

👉🏼 L’avenir de Simon Banza reste incertain. Prêté avec option d’achat à Famalicao 🇵🇹, l’opération représenterait un important effort financier pour le club portugais. La volonté du joueur sera également écoutée. (@Record_Portugal) #RCLens pic.twitter.com/ZSHew9Q7dW — Clément S.L. (@ClemntSL) May 21, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur