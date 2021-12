RC Lens - Mercato : Berg arrive aujourd’hui et premier d’une longue liste de recrues en janvier ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les tractations ont bien avancé au RC Lens au sujet de Patrick Berg (24 ans). Comme déjà évoqué hier, le coordinateur sportif Florent Ghisolfi a même pris l'avion pour la Norvège afin de négocier avec Bodo/Glimt.

Hier soir, le très bien informé journaliste italien Nicolo Schira a précisé que le deal était presque conclu et que l'avance dans le dossier du RC Lens devrait lui permettre de boucler un transfert estimé à 4 millions d'euros. Ce matin, MSV Foot ajoute que Berg devrait arriver en France aujourd’hui ! L'Équipe explique qu'il doit signer un contrat de cinq ans.

Auparavant, le compte Twitter bien renseigné sur le RC Lens avait glissé une petite confidence savoureuse pour la suite du mercato hivernal : « Ghisolfi voudrait signer Patrick Berg au plus vite afin de finaliser d’autres dossiers. Ce qui explique son départ précipité vers la Norvège. Il n’est pas question de peur de la concurrence. »

