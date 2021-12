RC Lens - Mercato : Berg chez les Sang et Or, c'est brûlant !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

On vous le disait hier sur notre site : les choses ne devraient plus traîner pour l'arrivée au RC Lens du milieu de terrain de Bodo/Glimt, Patrick Berg (24 ans). Sachant le joueur convoité par d'autres clubs européens, notamment après son exhibition lors de la déroute de l'AS Roma (6-1) en Coupe d'Europe, le Racing Club de Lens a décidé de prendre les devants. Le coordinateur sportif, Florent Ghisolfi, a même pris l'avion pour la Norvège afin de négocier avec Bodo/Glimt.

Dans la soirée, le très bien informé journaliste italien, Nicolo Schira, précise que le deal est presque conclu et que l'avance dans le dossier du RC Lens devrait lui permettre de boucler un transfert estimé à 4 millions d'euros.

#Lens are in very advanced talks with #BodoGlimt to sign the midfielder Patrick #Berg for €4M. Ready 4-years contract. #transfers