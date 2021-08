RC Lens – Mercato : bloqué en MLS, Buchanan ne dirait pas non à un départ

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Meilleur jeune de la dernière Gold Cup avec l'équipe du Canada, Tajon Buchanan (22 ans) fait partie des pistes du RC Lens cet été. Si son club de MLS des New England Revolution ferme la porte pour le moment, le jeune ailier droit est beaucoup plus ouvert à un départ.

Respectueux de sa direction et pas franchement désireux d'aller au clash, Buchanan n'est pas insensible aux intérêts émanant d'Europe comme il l'a fait savoir au Boston Herald : « De toute évidence, c’est un grand objectif pour moi de jouer à l’étranger et avec toutes les rumeurs qui circulent, c’est difficile. J’essaie juste de continuer à performer à chaque fois que je suis sur le terrain et je me concentre maintenant sur notre prochain match ». Propos relayés par Lensois.com.