RC Lens - Mercato : Boura quitte les Sang et Or (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

"Ismaël Boura arrive au Havre Athletic Club sous forme de prêt en provenance de son club formateur le Racing Club de Lens. Latéral gauche français âgé de 21 ans, Ismaël est apparu la saison passée en Ligue 1 à vingt reprises sous les couleurs Sang et Or, et cette saison, lors de cinq rencontres du RC Lens, actuel 2ème du championnat de L1. Ismaël profitera de la trêve internationale pour découvrir sa nouvelle équipe et intégrer le groupe de Paul Le Guen", peut-on lire sur le communiqué du club havrais.

𝐑𝐂 𝐋𝐄𝐍𝐒 🔁 𝐇𝐀𝐕𝐑𝐄 𝐀𝐂



Ismaël Boura arrive au 𝗛𝗮𝘃𝗿𝗲 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗖𝗹𝘂𝗯 sous forme de prêt en provenance de son club formateur le @RCLens.



Pour plus d'informations ⤵️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 5, 2021