RC Lens - Mercato : Brice Samba le confirme, il aurait pu partir cet été

Meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, Brice Samba a aussi été récompensé au sein de son club, avec une prolongation de contrat (jusqu'en 2028) et une promotion comme capitaine à la clé. Le RC Lens compte plus que jamais sur lui pour son nouvel exercice qui commence à Brest ce dimanche (15h). Arrivé il y a un an en provenance d'Angleterre, l'ancien portier de l'OM a fait le choix de la continuité cet été.

Samba confirme des sollicitations

Présent en conférence de presse vendredi, l'international français n'a pas caché qu'il aurait pu quitter le navire lensois durant l'intersaison, suivant les destins de Seko Fofana et Loïs Openda. Mais il a préféré continuer l'aventure alors que la musique de la Ligue des champions résonnera à Bollaert dans quelques semaines.

"Oui, il y a eu des sollicitations. Mais pour moi, ça a toujours été clair. Dans ma tête, je voulais découvrir la Ligue des Champions. Je sais que beaucoup ont été sollicités cet été, et c’est vraiment bon signe ! On a fait du bon boulot la saison passée. Et j’espère que beaucoup d’entre-nous le seront encore l’été prochain. Ça voudra dire qu’on a de nouveau réalisé une très bonne saison"

