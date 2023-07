RC Lens - Mercato : Brice Samba prolonge avec les Sang et Or ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Quelques heures après Przemysław Frankowski, le RC Lens a acté ce vendredi la prolongation de contrat de Brice Samba. Meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le portier français renouvelle son bail avec les Sang et Or jusqu'en 2028. Le club artésien a officialisé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux à travers un clip inspiré de la saga Star Wars, Samba enfilant le costume du célèbre jedi Obi-Wan Kenobi. Brice Samba prolonge à Lens 𝙵𝚊𝚌𝚎 𝚊̀ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚌𝚎 𝚏𝚊𝚗𝚝𝚘̂𝚖𝚎... 🪐 pic.twitter.com/7Qq95COKkF — Racing Club de Lens (@RCLens) July 28, 2023

Quelques heures après Przemysław Frankowski, le RC Lens a acté ce vendredi la prolongation de contrat de Brice Samba. Meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le portier français renouvelle avec les Sang et Or jusqu'en 2028.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur