RC Lens Mercato : Buksa, les dessous de son transfert dévoilés !

Revenu de son prêt à Antalyaspor (36 matches, 15 buts), Adam Buksa sort d'un Euro plutôt réussi avec la Pologne, puisqu'il a pu avoir du temps de jeu et marqué un but contre les Pays-Bas (1-2). Après une saison décevante en Artois, le Polonais va en recueillir les fruits puisqu'il s'apprête selon Foot Mercato à signer avec les Danois de Midtjylland.

Il va rapporter 4 M€

Selon le média, Buksa, acheté 6 M€ par les Sang et Or à New England il y a deux ans, va être transféré pour 4 M€. Et il va s'engager avec le FC Mydtjylland jusqu'en 2029.

