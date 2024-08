RC Lens Mercato : c'est confirmé pour la sixième recrue de l'été !

Vendredi dernier, le journaliste de L'Équipe, Emery Taisne, a annoncé qu'Alpha Diallo, libre de tout contrat cet été après son départ des Girondins de Bordeaux, devrait prendre la direction du RC Lens.

Alpha Diallo arrive bien à Lens !

Une information confirmée une nouvelle fois ce lundi par notre confrère. Dans ce dossier, le Racing aurait notamment devancé l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Étienne ou encore le club anglais de Southampton. Chez les Sang et Or, un contrat de trois ans, c'est-à-dire s'étalant jusqu'en juin 2027, attendrait le jeune milieu offensif français, qui pourrait donc devenir la sixième recrue estivale du RC Lens après Hervé Koffi, Malang Sarr, Denis Petric, Hamzat Ojediran et M'Bala Nzola.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !