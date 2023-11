RC Lens - Mercato : c'est confirmé pour le renfort en attaque !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dans un peu moins d'un mois et demi, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Pour cette fenêtre de transferts, le RC Lens ne serait pas contre un renfort dans l’entrejeu puisque les dirigeants lensois, déjà intéressés lors du dernier mercato estival, lorgnerait toujours le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra, à en croire Foot Mercato. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le RC Lens cherche aussi un attaquant En plus d’un renfort au milieu de terrain, le club artésien s’activerait également en coulisses pour recruter un attaquant cet hiver, toujours d’après Foot Mercato. Chose qu'on présentait depuis que le journaliste italien, Fabrizio Romano, nous a appris que le RC Lens aurait réactivé la piste menant à l’attaquant du RB Salzbourg, Sékou Koita, déjà courtisé cet été par le vice-champion de France en titre. RC Lens - Mercato : une piste estivale refait surface, elle a déjà donné sa réponse aux Sang et Or https://t.co/So0Q65ivud — But! Football Club (@club_but) November 16, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les dirigeants du RC Lens envisageraient bien le renfort d’un attaquant supplémentaire lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans un peu moins d'un mois et demi.

Fabien Chorlet

Rédacteur