RC Lens - Mercato : c'est fait pour Openda au RB Leipzig, le transfert bat des records

Le long feuilleton Openda touche à sa fin ! Le média allemand Kicker annonce que le RC Lens et le RB Leipzig ont fini par trouver un terrain d'entente sur l'indemnité de transfert. Les deux clubs étaient partis de loin puisque les Allemands n'avaient proposé que 30 M€ au départ alors que le Racing en attendait au moins 45. Finalement, chaque camp a fait un pas en direction de l'autre, motivés par le fait que l'attaquant belge a fait savoir qu'il voulait rejoindre le tenant de la Coupe d'Allemagne. Le montant de l'opération s'élève à 38 M€ plus des bonus.

Openda bat les records d'achat du RB et de vente du RCL

C'est le plus gros achat de l'histoire du RB Leipzig, devant les 30 M€ versés au club partenaire de Salzbourg en 2016 pour Naby Keita. C'est aussi la plus grosse vente de l'histoire du RC Lens, loin devant les 21,3 M€ perçus de la part de Crystal Palace pour Cheick Doucouré il y a un an. Mais c'est surtout une sacrée perte pour les Sang et Or car Openda, pour sa première et donc seule saison en Ligue 1, a marqué à 21 reprises (plus 4 passes décisives) en 38 matches. La bonne nouvelle, c'est que le Racing a désormais de gros moyens pour lui trouver un remplaçant à la hauteur...

