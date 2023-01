RC Lens - Mercato : ça avance dans le dossier Adrien Thomasson (RC Strasbourg)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Adrien Thomasson (RC Strasbourg, 29 ans) quittera-t-il l'Alsace pour le RC Lens cet hiver ? Rien n'est encore acté... Si Julien Stéphan est très agacé à l'idée de perdre son maître à jouer savoyard cet hiver, les discussions entre les deux clubs avancent sereinement alors que les Sang et Or, qui viennent de perdre David Pereira da Costa sur blessure, en ont fait leur grosse priorité de janvier. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), le RCSA demanderait entre 5 et 6 M€ pour l'ancien Nantais, lequel est très tenté à l'idée de rejoindre l'Artois. « De source proche du dossier, on indique que le nœud de la transaction serait aujourd’hui moins financier que sportif. Dix-neuvième de Ligue 1, le Racing alsacien n’est évidemment guère enclin à laisser filer son maître à jouer sans avoir une solution de remplacement, sachant que sa situation au classement n’est pas très vendeuse auprès des joueurs ciblés », écrit le média local. D'après Mohamed Toubache-Ter, Strasbourg envisage de se lancer dans le recrutement d'Angelo Fulgini, en panne de temps de jeu du côté de Mayence, avant d'ouvrir la porte à Adrien Thomasson... 🚨 Adrien Thomasson est particulièrement chaud à l’idée de rejoindre Lens.#RCLens || #RCSA || #Mercato 🛒 https://t.co/G4wYYck2QU — 𝗠SV FOOT 🦅 (@MSVFoot) January 6, 2023

