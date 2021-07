RC Lens - Mercato : ça avance pour cette recrue, un défenseur prisé bloqué ?

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Le RC Lens avance lentement mais sûrement sur son mercato estival. Après avoir fait monter les enchères avec le Stade Rennais pour Loïc Badé, le club artésien pourrait en faire de même avec son défenseur argentin Facundo Medina (22 ans). « Un club espagnol serait intéressé par Facundo Medina : le bord lensois n’est pas vendeur », glisse le compte MSV Foot.

« Ça avance sur le milieu »

Il faut croire que Florent Ghisolfi préfère se concentrer sur le rayon des arrivées. Selon Mohamed Toubache-Ter, le RC Lens serait ainsi bien avancé sur l’arrivée d’un milieu de terrain cet été. « Ça avance sur le milieu, oui », a glissé hier soir sur son compte Twitter l’insider bien informé sur les transferts en Ligue 1. Aucune piste crédible n’a toutefois filtré pour l’instant.

