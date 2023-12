RC Lens - Mercato : ça s'agite de plus en plus pour Openda

Transféré pour 35 M€, un an seulement après avoir été acheté 7,5 M€ à Bruges, Loïs Openda fait le bonheur du RB Leipzig après avoir fait celui du RC Lens la saison passée. Le jeune attaquant belge (23 ans) compile déjà 14 buts pour Leipzig, dont 4 buts en Ligue des champions. Et forcément, cela lui vaut des contacts haut de gamme.

Selon Ekrem Konur, l'Angleterre s'agite de plus en plus. Openda serait en effet ciblé par Chelsea, Newcastle, Arsenal, Manchester United et Manchester City. Les 5 clubs de Premier League auraient envoyé des scouts pour le voir dernièrement. Avant de passer à l'attaque en janvier ? A suivre...

🚨 Chelsea, Newcastle United, Manchester City, Arsenal and Manchester United have all sent scouts to watch Loïs Openda's progress at RB Leipzig this season.



(Source: @Ekremkonur) pic.twitter.com/zG0mc3LkTA