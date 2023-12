RC Lens – Mercato : ça se confirme pour Alvaro Barreal

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si La Voix du Nord a démenti la piste menant au piston gauche Alvaro Barreal (FC Cincinnati, 23 ans), il se pourrait que ce soit un coup de bluff des Sang et Or. En effet, spécialiste de la MLS, le journaliste et éditorialiste Antoine Latran (Culture Soccer) a confirmé qu’au moins deux clubs de Ligue 1, parmi lesquels le RC Lens, avaient bien des vues sur Barreal. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Barreal chez les Sang et Or en janvier ? Sous contrat avec son club de Major League jusqu’en décembre 2024 et donc peu onéreux, Alvaro Barreal coche de nombreuses cases des recherches de Lens sur ce Mercato. Même s’il est plutôt ailier avec son club, le natif de Buenos Aires peut évoluer sur tout le couloir. Il sort d’une grande saison avec sa franchise et évolue dans un championnat souvent scouté par les chasseurs de tête du Racing par le passé (Frankowski, Buksa). Une piste loin d’être saugrenue et dans les moyens de Lens pour cet hiver… De mes sources, Álvaro Barreal (FC Cincinnati) est bien pisté en Ligue 1 par au moins deux clubs comme une potentielle cible au mercato 🇦🇷



Après une saison 2023 complète, l'ailier gauche (qui peut aussi jouer plus bas) serait sur les tablettes de Lens, notamment. pic.twitter.com/y44J0hZnWT — Antoine Latran (Culture Soccer) (@CultureSoccer) December 22, 2023

Pour résumer Un spécialiste de MLS confirme que le RC Lens et un autre club de Ligue 1 sont bien sur Alvaro Barreal (FC Cincinnati, 23 ans). Il faut dire que l'Argentin colle parfaitement au portrait-robot de la recrue souhaitée par Franck Haise.

Alexandre Corboz

Rédacteur