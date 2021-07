RC Lens - Mercato : ça se durcit pour Chalobah, une recrue visée au bras de fer ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Florent Ghisolfi a beau être un teigneux, il pourrait rester le bec dans l’eau cet été au mercato. Deux dossiers menés de front par le directeur sportif du RC Lens peinent en effet à avancer dans le bon sens. Le premier se nomme Trevoh Chalobah (22 ans). Après un prêt concluant d'une saison au FC Lorient, le milieu de Chelsea est retourné cet été dans son club formateur et intéresse au plus haut point le RC Lens.

Polyvalent, le milieu défensif est également capable de jouer en défense centrale, ce qui accentue la concurrence pour le recruter. Après le FC Lorient, qui veut le rapatrier au mercato, L’Équipe ajoute Watford, West Bromwich Albion et Crystal Palace. En France, le Montpellier HSC est un nouveau venu dans la liste, lui qui aimerait combler le départ de Damien Le Tallec (31 ans) avec un joueur plus jeune mais aussi polyvalent.

L’autre dossier compliqué pour le RC Lens s’appelle Kevin Danso (22 ans). Le défenseur autrichien d'Augsbourg, pisté pour remplacer Loïc Badé, ne s'est pas présenté à la dernière session d'entraînement de la présaison et pourrait aller tout droit au bras de fer. « Nous avons organisé une séance d'entraînement pour lui à Augsbourg pour samedi, mais Kevin ne s'est pas présenté, a fait savoir son entraîneur Stefan Reuter dans Kicker. Une conversation avec Kevin est prévue dans les prochains jours. Il faut savoir s'il y a un avenir sportif commun ou si nous pouvons trouver une solution raisonnable avec un autre club. Si cela ne fonctionne pas, la seule option est de rappeler au joueur ses obligations. »

Beaucoup de clubs intéressés par Trevoh Chalobah en France et en Angleterre. #RCLens :https://t.co/XRYXTwEPEp — Lensois.com Live (@LensoisComLive) July 19, 2021