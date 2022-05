RC Lens – Mercato : ça se précise pour le remplaçant de Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Arnaud Kalimuendo ne restera probablement pas un joueur du RC Lens la saison prochaine. Prêté par le PSG, sans option d’achat, pour la deuxième saison consécutive, le jeune buteur a réalisé de belles performances sous le maillot des Sang et Or. Alors qu’il va faire son retour au PSG, le RC Lens a trouvé le joueur qui viendra le remplacer dans l’effectif.

Selon la presse polonaise, le RC Lens va recruter le buteur polonais Adam Buksa, pour renforcer son attaque la saison prochaine. À 25 ans, il évolue en MLS dans le club de New England et a inscrit 7 buts en 10 matchs cette saison. Foot Mercato annonce qu’il devrait signer un contrat de 5 ans et coutera 6 millions aux Sang et Or.

🚨Info : L'attaquant Adam Buksa 🇵🇱 va quitter les New England et va s'engager pour 5 saisons à #Lens.



• Il restait sur série de 7 buts inscrits lors des 6 derniers matches de MLS.



Avec @sebnonda pic.twitter.com/vUHhHezEnk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 29, 2022

Pour résumer Le RC Lens prépare sa saison prochaine. Alors que le Mercato ouvre dans plusieurs semaines, le club a trouvé le remplaçant de Kalimuendo. Les Sang et Or vont recruter un attaquant polonais de MLS pour un montant de 6 millions d'euros.

