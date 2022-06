RC Lens – Mercato : ça sent bon pour Brice Samba (ex-OM) chez les Sang et Or !

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

En quête d'un nouveau gardien suite à la blessure de Wuilker Farinez (victime d'une rupture des ligaments croisés en sélection du Vénézuéla), le RC Lens a fait de Brice Samba (Nottingham Forest, 28 ans) sa grosse priorité. Il semblerait que les Sang et Or soient extrêmement persuasifs sur le dossier.

Samba a repoussé la dernière offre de Nottingham !

En effet, d'après le Daily Mail, Nottingham, pourtant promu en Premier League, ferait tout pour prolonger Brice Samba, en fin de contrat à l'été 2023. Les Reds auraient même offert à l'ancien portier de l'OM un nouveau bail avec un salaire multiplié par deux. Pas suffisant pour convaincre le portier congolais.

Déterminé à rentrer en France après son exil de trois saisons, Samba a fait de Lens son premier choix. Toujours selon le tabloïd, Forest a déjà activé une piste pour le remplacer : Dean Henderson (Manchester United).

