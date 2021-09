RC Lens - Mercato : carrière ruinée pour un grand espoir de la Gaillette ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Parti à Dijon à l'été 2019, Mounir Chouiar était à l'époque considéré comme un grand espoir du RC Lens voire même du football français. Deux ans plus tard, il a sombré avec le club bourguignon. Mardi dernier, il a failli rebondir du côté de l'Espagne mais Levante a envoyé trop tardivement les papiers pour le transfert et le deal a capoté.

Néanmoins, des marchés restent ouverts, notamment celui de la Turquie, et c'est là-bas que Chouiar (22 ans) va tenter de relancer (déjà) sa carrière du côté de Matalyaspor en prêt. Comme Nabil Djellit l’a déjà fait remarquer, ce choix pose question sur la suite de la carrière menée par l’ancien crack de la Gaillette.

« On m'annonce une possibilité de voir Mounir Chouiar à Matalyaspor. Si ça se confirme, c'est désespérant... Comment faire n'importe quoi de sa carrière ? » s’est interrogé le journaliste sur Twitter. Il n’a pas été le seul à aller dans ce sens. « Lui dans maximum trois ans, il joue à Colmar... un talent fou mais trop de mauvais choix de carrière du coup », a confirmé MSV Foot. Laurent Mazure, de Ma Ligue 2, est aussi de cet avis : « Quel magnifique exemple d’une carrière foutue en l’air en l’espace de deux ans. À montrer dans tous les centres de formation. »

