RC Lens - Mercato : ce qui bloque entre Amiens et le Racing pour Bayala

Hier, La Voix du Nord a fait le point sur les joueurs poussés vers la sortie par le Racing Club de Lens. Parmi ceux-ci figure Cyrille Bayala. L’ailier burkinabé sort d’une saison réussie en prêt avec Ajaccio (4 buts, 4 passes décisives), avec qui il a loupé la montée de peu. Mais cela n’a pas suffi à convaincre Franck Haise de lui laisser sa chance en Artois.

Le point positif, c’est que les candidats pour l’accueillir sont nombreux. D’après La Voix du Nord, ils seraient au nombre de cinq, tous en Ligue 2 : Amiens, Le Havre, Caen, Sochaux et Clermont. D’après le site 11amiénois.fr, les Picards seraient vraiment très intéressés par son profil. Un seul obstacle, mais il est de taille, empêcherait le joueur de rejoindre la Licorne.

L'exemple Kakuta à suivre ?

Contraint à l’austérité financière, Amiens ne veut recruter que via des prêt. Mais le RC Lens, lui, entend vendre Bayala, qui arrivera en fin de contrat dans un an. Pour le moment, donc, les deux clubs campent sur leurs positions. Mais peut-être que le récent passage Gaël Kakuta d’Amiens à Lens via un prêt avec option d’achat obligatoire donnera des idées aux dirigeants des deux clubs pour conclure cette affaire…