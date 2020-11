RC Lens – Mercato : ces retrouvailles inattendues qui ont guidé Seko Fofana vers les Sang et Or

Après des apparitions contre les Girondins et Reims, Seko Fofana devrait réellement démarrer son aventure au RC Lens à l'occasion du déplacement ce dimanche sur la pelouse de Dijon. Un match où le milieu sera forcément attendu. Plus grosse recrue de l'histoire des Sang et Or, Fofana a surpris cet été en rejoignant les Sang et Or.

Un choix notamment guidé par des retrouvailles surprises comme l'explique l'Equipe du jour, au moment de sa visite de la Gaillette. « Une surprise l'attend : Loïc Badé. Le défenseur fraîchement arrivé du Havre est un ami d'enfance et un ex-compagnon de jeu en région parisienne. Les deux hommes ont aussi le même agent. Les souvenirs remontent à la surface pendant deux heures ».

Des poids lourds le voulaient

Une raison sentimentale qui a donc poussé Seko Fofana à relever le pari lensois alors que de belles convoitises l'attendaient (Atalanta, Lazio, Everton, Hertha Berlin ou le Stade Rennais). A lui désormais de démontrer tout son talent sur le terrain.