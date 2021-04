RC Lens – Mercato : Charles Boli de retour

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Fin de saison pour Charles Boli. L'attaquant avait été prêté en janvier au Paris FC et le club de L2 annonce son retour au RC Lens ce lundi par l'intermédiaire de son coach René Girard. « Charles Boli sera forfait jusqu'à la fin de la saison, il est retourné au RC Lens », a expliqué Girard.

Prêté sans option d'achat au club de L2, Boli a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives avec le PFC, actuel 5e de son championnat.