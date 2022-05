RC Lens - Mercato : Cheick Doucouré affole l’Europe !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est l’une des surprises de cette saison de championnat. Septièmes de Ligue 1, les Sang et Or peuvent encore se qualifier pour une compétition européenne à l’issue de la saison. Des résultats dû à un beau travail collectif. Parmi ce collectif, le milieu de terrain malien Cheick Doucouré sort du lot et se distingue à tel point qu’il attire la convoitise de nombreux clubs européens.

Foot Mercato révèle que le milieu de terrain lensois est suivi de près par le club de Crystal Palace. Le coach français, Patrick Vieira, aurait même fait de Doucouré sa priorité pour le mercato estival. Plusieurs gros clubs de Premier League suivent également sa situation de près tout comme des clubs allemand. Le RC Lens réclame plus de 20 millions d’euros pour céder son joueur cet été.

Adam Duarte

Rédacteur