RC Lens - Mercato : Chuba Akpom explique pourquoi il a snobé les Sang et Or

On aura désormais l'explication. Emanant du joueur en personne, qui se devait de rejoindre la Ligue 1 et le RC Lens au terme de plusieurs semaines de négociations. Seulement voilà, Chuba Akpom, attaquant anglais évoluant à Middlesbrough, a finalement décidé de signer aux Pays-Bas, au sein du club de l'Ajax d'Amsterdam. Esprit tranquille Et si il semble assez clair que le club artésien a refusé de jouer la surenchère dans un dossier complexe, Akpom, lui, s'est voulu très clair sur sa volonté première. "L’Ajax est un club de haut niveau avec beaucoup d’histoire. Il ne m’a pas fallu longtemps pour me décider. C’est un club spécial, et je suis content d’être ici. L’accord a été assez rapide. Il y avait aussi d’autres clubs, mais dès que l’ajax est arrivé, j’ai eu l’esprit tranquille." Pour rappel, Akpom était à un moment attendu à Lens pour y passer sa visite médicale après qu'un accord tripartie a été scellé. Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors qu'il était attendu au RC Lens, l'attaquant anglais de Middlesbrough, Chuba Akpom, a finalement rejoint le club néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam. Un choix qui selon lui est limpide, même si l'histoire est tout de même différente.

