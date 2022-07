RC Lens - Mercato : Clauss coincé, Oughourlian a cassé sa tirelire pour Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Jonathan Clauss pourrait quitter le RC Lens, lors du mercato estival. Le défenseur latéral droit a réalisé de bonnes prestations avec les Sang et Or, la saison dernière. Des performances qui attirent la curiosité de grands clubs européens qui aimerait donc recruter le Lensois. Cependant, alors que le mercato a ouvert depuis plusieurs jours, aucun club ne se précipite pour faire une offre.

Selon La Voix des Sports, l’Atletico Madrid et Chelsea sont intéressés par l’arrivée de Jonathan Clauss cet été. Cependant, aucun des deux clubs ne serait encore passé à l’étape des négociations pour recruter le joueur. Clauss pourrait donc rester à Lens la saison prochaine, si les Sang et Or ne reçoivent pas d’offre.

Par ailleurs, L'Équipe confirme l'arrivée demain de Loïs Openda (22 ans). L’attaquant international belge du Club Bruges, prêté les deux dernières saisons au Vitesse Arnhem et présent à la Gaillette hier soir, paraphera un contrat de cinq ans pour pas moins de 10 millions d’euros. Ce qui en fait le plus lourd investissement des Sang et or présidés par Joseph Oughourlian depuis mai 2016.

Les nouveaux classiques



La une du journal L'Équipe de ce mardi 5 juillet. Lire l'édition > https://t.co/OjzGxH6qQM pic.twitter.com/iLEntSw0oJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2022

