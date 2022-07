RC Lens - Mercato : Clauss doublé par Pavard ?

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

C'est de plus en plus mal embarqué pour le transfert de Jonathan Clauss à l'Atlético Madrid. Nous avons déjà relayé une information disant que le latéral droit du RC Lens figurait aux côtés de trois autres joueurs de premier plan sur les tablettes des Colchoneros. Eh bien, ce mercredi, deux médias de premier plan, Kicker et AS, ajoutent un cinquième homme à cette liste et non des moindres !

Il s'agit de Benjamin Pavard. Le Bayern Munich aurait pris la décision d'ouvrir la porte au champion du monde après avoir recruté Noussair Mazraoui (Ajax) pour le couloir droit et bientôt Matthijs De Ligt (Juventus). La Vieille Dame pourrait accepter de l'inclure dans le deal pour faire venir le Néerlandais en Bavière. Chelsea et donc l'Atlético Madrid seraient également sur le coup. Ce qui pourrait impacter l'avenir de Jonathan Clauss... pour le plus grand bonheur des supporters lensois. Eux qui s'imaginaient les perdre lui et Seko Fofana cet été pourraient finalement les voir rester !

Mercato : Benjamin Pavard plutôt que Jonathan Clauss pour l’Atlético Madrid ? https://t.co/DjosvLPmHo — Tribunes Sang&Or (@TSangetor) July 6, 2022

Pour résumer En contacts avec l'Atlético Madrid, le latéral du droit du RC Lens Jonathan Clauss voit débarquer une sacrée concurrence en la personne de Benjamin Pavard. Le Bayern Munich ne serait en effet pas contre vendre son champion du monde.

