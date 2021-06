RC Lens - Mercato : Clauss va se consoler de l'Inter avec un club encore plus coté

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Qu'on se le dise, la très belle saison 2020/21 de Jonathan Clauss avec le Racing Club de Lens a été suivie par beaucoup de monde en Europe. Epanoui dans le rôle de piston droit du 3-5-2 mis en place par Franck Haise, le latéral a d'abord tapé dans l'œil de l'Inter Milan. Mais il semblerait que les champions d'Italie soient davantage intéressés par Alessandro Florenzi, prêté par la Roma au PSG cette saison.

Une déception que Clauss pourrait rapidement évacuer en lisant le magazine allemand Kicker, lui qui a joué outre-Rhin, du côté de l'Arminia Bielefeld, de 2018 à 2020. Le média assure en effet que Manchester City s'intéresse à lui. Championne d'Angleterre, finaliste de la C1, l'équipe dirigée par Pep Guardiola peut compter sur l'international anglais Kyle Walker dans le couloir droit.

Mais le Catalan ne serait pas totalement satisfait de l'ancien joueur de Tottenham, sûr défensivement mais pas assez tranchant offensivement. Tout le contraire de Clauss. Néanmoins, cette rumeur est à prendre avec des pincettes car un média allemand qui assure qu'un joueur de Ligue 1 va signer en Premier League, ça n'incite pas à la confiance. Mais les supporters sang et or peuvent se préparer au pire car si City a décidé de s'offrir les services de Clauss, pas grand-chose ne l'arrêtera…

