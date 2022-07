RC Lens - Mercato : concurrence accrue pour Clauss à l'Atlético

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Au RC Lens, beaucoup voyaient Seko Fofana et Jonathan Clauss être rapidement transférés cet été. Mais pour l'instant, seul Cheick Doucouré a mis les voiles, direction Crystal Palace. Pour le capitaine et le piston droit, il y a des pistes, beaucoup de rumeurs mais, pour le moment, aucune offre concrète. Pour Clauss, on peut même penser que la rumeur Atlético Madrid est en train de s'éteindre.

Le néo-international avait pourtant confirmé des contacts avec les Colchoneros. Mais comme tout grand club, ces derniers suivent plusieurs joueurs pour un même poste : Nahuel Molina (Udinese), Emerson Royale (Tottenham) et Pablo Maffeo (Majorque). Les discussions seraient plus avancées avec l'ancien Barcelonais Emerson, qui a l'avantage de connaître la Liga. Heureusement pour Clauss, il reste d'autres clubs intéressés par son profil, notamment l'OM.

Atletico Madrid ae looking into four clear right-back alternatives: Nahuel Molina, Emerson Royale, Jonathan Clauss and Pablo Maffeo. pic.twitter.com/JmITsqlHF0 — Football España (@footballespana_) July 2, 2022

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2023, Jonathan Clauss devrait quitter le RC Lens cet été. Il a lui-même reconnu des contacts avec l'Atlético Madrid. Seulement, les Colchoneros lorgnent trois autres joueurs pour ce poste, et pas des moindres.

Raphaël Nouet

Rédacteur

