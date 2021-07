RC Lens - Mercato : concurrence en L1 pour Doukouré, qui n'est pas une priorité

Le Racing Club de Lens va pouvoir se faire plaisir pour trouver le successeur de Loïc Badé puisque le Stade Rennais lui a signé un chèque de 20 M€ (bonus inclus). Même si une partie de cette somme va très certainement servir à limiter la casser au niveau financier après les épisodes covid et Mediapro, les Sang et Or auront de gros moyens. Et selon Foot Mercato, ils auraient déjà formulé une offre.

Valenciennes veut 7 M€ pour Doukouré

Les Sang et Or auraient proposé 3 M€ à Valenciennes pour sa pépite Ismaël Doukouré (17 ans). Auteur d'une excellente saison avec les Rouges, le défenseur central a attiré le regard de nombreux observateurs, à l'étranger (Dortmund) mais aussi en Ligue 1, où le RC Strasbourg, l'OGC Nice et le Stade Rennais sont très intéressés. Le VAFC attendrait 7 M€ pour son joueur.

Une paille pour le Racing après le transfert de Badé mais si les Sang et Or n'ont toujours pas aligné la somme réclamée par leurs voisins, c'est parce que Doukouré n'est pas une priorité. Il s'agirait de leur ancien joueur Modibo Sagnan (22 ans), en échec à la Real Sociedad, où il a été transféré en 2019. Mais Montpellier et le Genoa, notamment, le voudraient également. Dans un cas comme dans l'autre, les Artésiens vont devoir la jouer fine pour parvenir à leurs fins !

