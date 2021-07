RC Lens - Mercato : concurrence sérieuse pour Kevin Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le marché des transferts ressemble souvent à un document animalier. Il suffit qu'un club soit mis en difficulté par l'un de ses joueurs qui sèche l'entraînement pour forcer un départ pour que les vautours commencent à rôder. Augsbourg est en train de vivre ce cas de figure. Au départ, il y a l'intérêt du RC Lens pour Kevin Danso. Le défenseur autrichien a tellement envie de rejoindre les Sang et Or qu'il sèche un entraînement.

Du coup, d'autres écuries se sont dits que le joueur allait parvenir à ses fins et obtenir un transfert. Et qu'elles pourraient dérouter l'Autrichien de Lens. Ainsi, le Club Bruges se serait mis sur les rangs ainsi que d'autres formations allemandes. Et le jeu de la surenchère va forcément pénaliser un Racing aux finances pas élastiques. Surtout que le frère et agent de Danso préfèrerait qu'il reste en Bundesliga. La curée pourrait faire les affaires d'Augsbourg, moins celles de Lens…

So far, that he has offers from RC Lens, FCA, and Club Brugge, but that “several” other Bundesliga clubs are also preparing offers. We’ll let you know if we hear anything else.