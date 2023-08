RC Lens - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Akpom !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Les nouvelles sont mauvaises pour le RC Lens en ce dimanche 13 août ! Non seulement les Sang et Or se sont inclinés à Brest (2-3) pour leur entrée en lice en Ligue 1 alors qu'ils menaient 2-0 au bout d'une demi-heure mais, en plus, ils ont appris que la piste Chuba Akpom tombait à l'eau ! C'est Foot Mercato qui l'a annoncé il y a quelques minutes, le média assurant que les négociations avaient été rompues par les dirigeants artésiens.

Les représentants d'Akpom continuaient à discuter avec l'Ajax !

La cause ? Le Racing aurait appris que les représentants de l'attaquant anglais de 27 ans, qui était attendu à Lens ce dimanche soir pour passer sa visite médicale demain, continuaient de négocier avec l'Ajax Amsterdam. Logiquement, ça n'a pas plu aux dirigeants lensois, qui ont décidé de mettre un terme aux négociations. Dommage car la piste s'annonçait prometteuse. La star d'Arsenal Bukayo Saka a révélé dans le France Football paru ce week-end que, plus jeune, il trouvait Akpom très fort et tentait de le copier...

