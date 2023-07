RC Lens - Mercato : coup de tonnerre pour Zakaria et Diarra !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Présent ce lundi en conférence de presse aux côtés de Franck Haise et Arnaud Pouille, Grégory Thil a annoncé que l'ailier gauche de Millonarios, Óscar Cortés, allait devenir la cinquième recrue estivale du RC Lens après Stijn Spierings, Younès El Aynaoui, Morgan Guilavogui et Andy Diouf. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Zakaria et Diarra ne devraient pas suivre Cortés Par ailleurs, le directeur sportif lensois a mis fin aux pistes menant au milieu de terrain de la Juventus Turin, Denis Zakaria, et le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra. "On a déjà beaucoup de milieux de terrain. Pour Denis Zakaria, jamais eu la moindre prise de contact. Pour Habib Diarra, il a fait partie de nos listes, mais ce n'est plus vraiment d'actualité. On ne va pas empiler les joueurs." 🔴🔶 RC Lens - Mercato : des annonces fortes tombent sur Haise, Fofana et Openda, la cinquième recrue confirmée ! https://t.co/h8mkqZ69V2 — But! Lens (@But_Lens) July 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Présent ce lundi en conférence de presse aux côtés de Franck Haise et Arnaud Pouille, le directeur sportif du RC Lens, Grégory Thil, a annoncé que Denis Zakaria (Juventus) et Habib Diarra (RC Strasbourg) ne rejoindront pas le club artésien cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur