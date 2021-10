RC Lens - Mercato : coup dur pour Danso, fausse alerte pour Clauss avec l’OGC Nice ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La rumeur a été éventée pas plus tard qu’hier : l’OGC Nice et l’AS Monaco lorgnent Jonathan Clauss au mercato. En cas de départ de leur joyau, les Sang et Or auraient même jeté leur dévolu sur le latéral droit de Parme, Maxime Busi, selon les informations de MSV Foot.

Le Belge, recruté l'été dernier par le club italien contre un chèque de 6,9 millions d'euros, a un profil offensif qui pourrait coller au système de jeu de Franck Haise. Les dirigeants lensois aimeraient recruter l'ancien joueur de Charleroi sous la forme d'un prêt avec option d'achat mais cette hypothèse n’est pas encore à l’ordre du jour. Loin de là même.

« No stress pour Jonathan Clauss, rien de concret, vous pouvez dormir tranquille et savourer votre magnifique début de saison. C’est un joueur réfléchi, avec la tête sur les épaules et concerné à 200% par le projet mis en place par les dirigeants lensois », poursuit le compte Twitter bien renseigné sur les coulisses des Sang et Or.

Danso dit adieu au Mondial

Par ailleurs, Kevin Danso doit broyer du noir à l’heure qu’il est. S’il est resté sur le banc lors de la défaite de l’Autriche au Danemark hier (0-1), le défenseur du RC Lens n’aura pas joué durant ces dates FIFA et a dit adieu à son rêve de disputer la Coupe du Monde 2022. Quatrième de son groupe avec 10 points, sa sélection ne peut même plus espérer une place en play-offs.

La Pologne de Przemyslaw Frankowski, remplaçant mais entré à la 71e minute, peut elle encore rêver d’aller au Qatar après son succès précieux en Albanie (1-0). Lors des deux dernières journées, en novembre, la Pologne jouera en Andorre et recevra la Hongrie.

