RC Lens - Mercato : coup dur pour les Sang et Or dans la quête du remplaçant de Badé

Les Sangs et Or lorgneraient sur Kevin Danso, défenseur central autrichien d’Augsbourg afin de remplacer Loic Badé, parti au Stade Rennais. Le joueur prêté par Dusseldorf (en 2ème division allemande) la saison dernière aurait été convaincu de rejoindre la cité minière du nord de la France, selon les informations du média Kicker, et aurait déjà entamé un bras de fer avec son club. Lens aurait déjà formulé une offre

Une offre jugée dérisoire par Augsbourg

Le manager sportif d’Augsbourg Stefan Reuter s’est confié à Kicker sur la situation de Danso, qu’il juge « dommage ». Le dirigeant a reconnu également avoir reçu une offre du RC Lens mais « une offre pas du tout en phase avec le marché. » et n’a pas manqué de critiqué les dirigeants nordistes : « Lens devrait savoir comment évaluer la valeur d’un défenseur central sur le marché actuellement ». Actuellement en stage à Tyrol, diverses informations ont évoqué un départ du joueur du camp d’entrainement. Le dirigeant allemand n’a pas manqué de préciser que son joueur ne serait ni exclu ni suspendu mais devra se remettre dans le droit chemin.

Le coach d’Augsbourg ferait aussi blocus

Si la bataille fait rage entre les dirigeants des deux clubs, le coach d’Augsbourg pourrait aussi intervenir pour bloquer l’opération. Markus Weinziel, avait déjà évoqué qu’il souhaitait conserver le joueur pour la saison à venir. Le RC Lens va donc sans doute devoir batailler pour signer le défenseur autrichien d’1m90.

