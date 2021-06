Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Valentin Belon ne devrait pas rester au Stade Lavallois la saison prochaine. Selon France Bleu, le gardien prêté par le RC Lens ne compte pas parmi les joueurs mayennais qui ont reçu une proposition pour rester et devrait donc revenir en Artois... où son contrat prend fin en juin !

Reste à connaître les intentions de Franck Haise à son égard en sachant que le gardien de 25 ans a longtemps été blessé au genou. Par ailleurs, la première recrue estivale du RC Lens s’est pris un premier message cinglant des supporters.

Sondés par Lensois.com, ces derniers sont une majorité (55%) à être mitigés au sujet de son arrivée dans le Nord. L'ancien défenseur central de l'AS Nancy-Lorraine devra donc se montrer convaincant très rapidement pour inverser cette tendance.