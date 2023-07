RC Lens - Mercato : coups de tonnerre pour Danso, Fofana et Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est en pleine mutation. Comme stipulé hier par les dirigeants en conférence de presse, des départs de taille sont dans les tuyaux. Celui de Seko Fofana en Arabie saoudite semble imminent. En contacts avancés avec Al-Nassr (D1 saoudienne), le capitaine du RC Lens a zappé la reprise hier pour se consacrer à son prochain club. Selon L’Équipe, les négociations se poursuivent et sont dans les mains des avocats, le directeur général du club saoudien ayant négocié en fin de semaine dernière à Paris l’arrivée de Marcelo Brozovic à Riyad. L’international ivoirien devrait suivre dans la foulée, sauf contre temps de dernière minute, pour un contrat estimé à trois saisons et un salaire annuel net de 15 M€. Pour le RC Lens, ce ne sera pas forcément le jackpot espéré car le milieu relayeur disposait d’une clause et d’un bon de sortie.

Danso finalement prolongé par Lens ?

Le club artésien respecte donc sa parole et devra également reverser une partie non négligeable de la plus-value réalisée à l’Udinese, duquel Fofana était arrivé pour 10 M€ en 2020. Ce départ devrait donc rapporter à Lens un peu moins de 20 M€ nets et lui permettre d’économiser sur sa masse salariale. Au sujet de Loïs Openda, la porte est désormais loin d’être fermée. Le RB Leipzig vient de proposer une troisième offre à hauteur de 41 millions d’euros. Selon L’Équipe, le RC Lens serait disposer à discuter à partir de 50 M€. « Ce dossier est encore ouvert, ça va bouger », précise Sacha Tavolieri sur Twitter. Enfin, le cas Kevin Danso semble le plus positif pour le RC Lens. Si Arnaud Pouille a déjà rassuré hier devant les médias, le robuste défenseur central fait même partie des deux titulaires indiscutables que le club artésien va prolonger d’ici peu.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du mardi 4 juillet 2023 pic.twitter.com/kiXcBBy4Px — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2023

