RC Lens - Mercato : courtisé par l'OL et le Stade Rennais, Badé a déjà tranché !

La bonne saison du RC Lens coïncide avec la bonne formule mise sur pieds par Franck Haise, autour d’une défense à 5 évolutive avec un cadre qui la dirige d’une main de maître : Loïc Badé. Arrivé cet été en Artois, le jeune défenseur central est LA révélation de la première moitié de saison des Sang et Or au point d’attirer la convoitise de l’AC Milan au mercato.

Le club italien n’est pas le seul à suivre les traces de Badé. Selon Foot Mercato, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais suivent avec attention les progrès du joueur de 20 ans. À l'étranger aussi, en plus de l’AC Milan, on lorgne le joueur que ce soit du côté du Leeds United de Marcelo Bielsa, du Borussia Mönchengladbach.

« Bien dans sa tête, Badé n'a pas prévu de quitter Lens cet hiver, explique FM. Un départ l'été prochain paraît plus plausible et nul doute que les courtisans devraient être encore plus nombreux s'il continue à enchaîner les prestations de haut niveau en Ligue 1. » La prochaine dès dimanche face au FC Nantes (15h) ?