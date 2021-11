RC Lens - Mercato : Danso a repoussé un club de Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Arrivé d'Augsburg cet été, Kevin Danso réalise un bon début de saison avec le RC Lens. Le défenseur autrichien s'est vite imposé comme un élément important de l'équipe de Franck Haise et son intégration est une réussite. Voilà qui donne raison au joueur d'avoir privilégié Lens au Club de Bruges, une information donnée par le compte MSV Foot ce lundi.

Ghisolfi a insisté

« Kevin Danso aurait pu rejoindre le Club de Bruges lors du dernier mercato, le projet du Racing Club de Lens a cependant directement emballé l’Autrichien. Si le deal a pris du temps avant de se faire, c’est parce que Augsbourg aurait préféré le voir partir en Belgique. Le club belge, en lice en Ligue des Champions, voulait inclure deux joueurs ce qui aurait été plus intéressant pour le pensionnaire de Bundesliga. Ghisolfi a su renverser la tendance et obtenir ce qui était finalement le meilleur pour le joueur et les Sang et Or. », apprend-on.

