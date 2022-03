RC Lens - Mercato : Danso déjà de retour en Bundesliga ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance d'Augsbourg contre un chèque de 5,5 millions d'euros, Kévin Danso est rapidement devenu un titulaire indiscutable de l'équipe de Franck Haise.

Wolfsburg pense à Danso

Alors qu'il s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec les Sang et Or, l'international autrichien serait sur les tablettes de Wolfsburg, selon les informations de MSV Foot. L'actuel 12e de Bundesliga, qui devrait perdre John Brooks l'été prochain, est à la recherche d'un défenseur central sur le marché des transferts. Mais le club allemand va devoir sortir le chéquier pour convaincre le RC Lens de laisser partir Kévin Danso, un an seulement après son arrivée.

