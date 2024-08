RC Lens Mercato : Danso fait le point sur son avenir

L'avenir de Kevin Danso reste flou et un départ de l'Autrichien est évoqué depuis le début du Mercato vu qu'il dispose d'un bon de sortie cet été. Danso a notamment la cote en Italie ainsi qu’en Angleterre, mais sa situation n'évolue guère et l’ancien joueur d’Augsbourg est toujours à Lens, lui qui s'est distingué ce week-end en inscrivant un but en amical contre Leicester City (3-0).

"Heureux ici"

Il s'est ensuite confié sur son avenir. "Je suis heureux ici, a-t-il soutenu. Cet été, j’ai profité des bons moments, je reste focus sur ce qu’il se passe aujourd’hui. Pour plus tard ? Je ne sais pas. Je reste focus sur le terrain, c’est un plaisir de jouer à Bollaert, pour Lens. On a un très bon coach, ça fait trois saisons que j’apprécie chaque moment ici". Un départ n'est toujours pas à exclure... "Le futur ? Je ne le contrôle pas. Ce n’est pas entre mes mains, c’est pour ça qu’il faut penser à aujourd’hui. Lens m’a donné l’opportunité d’être le joueur que je suis aujourd’hui. On joue en Conférence League avec une bonne équipe, un nouveau coach, de nouvelles ambitions. Je suis bien où je suis aujourd’hui".

