RC Lens – Mercato : Danso se fait attendre, Haise envoie un message à Augsbourg

Satisfait d'avoir retrouvé le public de Bollaert et d'avoir dérouillé l'Udinese (4-1) hier en amical, Franck Haise s'est présenté avec un large sourire face aux micros des journalistes. « Il y a eu de bonnes choses dans ce match, avec de la maîtrise. C’était bien de finir la préparation sur cette note après une montée en puissance contre Reims (…) Il reste des choses à améliorer et on va continuer à travailler. Mais c’était un beau match. Nous sommes prêts et on a beaucoup d’envie », a glissé le technicien dans des propos relayés par Lensois.com.

Même sans Danso, Lens est suffisamment armé prévient Haise

Concernant la suite du Mercato, Franck Haise n'a pas mis de pression concernant l'arrivée d'un remplaçant à Loïc Badé (parti au Stade Rennais) alors que la rumeur Kevin Danso (Augsbourg) patine. S'il y a un défenseur qui arrive, c'est bien. Sinon les Sang et Or feront sans...

« Il y a Facundo Medina qui va revenir, on a une polyvalence avec Massadio Haïdara. Clément Michelin peut l’être aussi et ce samedi Jonathan Gradit n’a pas débuté contre l’Udinese parce qu’il sera suspendu à Rennes. J’ai déjà une bonne base. On va voir ce qu’il se passera. Je verrai en même temps que vous, même si forcément, j’ai un peu plus d’info ! Quel profil j'aimerais accueillir ? Je ne suis pas contre les bons joueurs de manière générale », a-t-il souri.