RC Lens - Mercato : Deiver Machado de retour dans son pays natal ?

Rien d'officiel, mais une rumeur de plus. Et toujours dans le sens des départs au RC Lens. Pas de Clauss, ou de Fofana, cette fois, mais Deiver Machado, le latéral gauche colombien, qui aurait, paraît-il, des envies d'ailleurs. En effet, et au terme d'une première saison mitigée en Artois, et selon Caracol Radio, un média colombien, Machado aimerait retourner dans son pays natal. Précision, l'un des clubs phares du pays, le Millonarios FC de Bogota, appartient à un certain Joseph Oughourlian, président du RC Lens. A suivre.

Pour résumer Le mercato estival du RC Lens se poursuit sans trop d'encombres. Et si les observateurs se focalisent sur les dossiers Claus et Fofana, un autre joueur des Sang et Or pourrait décider de changer d'air. C'est du moins ce qu'affirme un média étranger.

