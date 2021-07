RC Lens - Mercato : Deiver Machado est la troisième recrue de l'été ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens a officialisé ce mercredi l'arrivée du latéral gauche du Toulouse Football Club, Deiver Machado (27 ans). Le Colombien a signé un contrat de trois en faveur des Sang et Or, sois jusqu'en juin 2024.

"Si recruter un latéral gauche était un objectif pour la direction sportive du Racing, signer Deiver Machado est vite devenu une priorité. En enrôlant l’international colombien pour trois saisons, le RC Lens apporte de l’expérience et du punch à sa ligne défensive. Et poursuit son mercato estival avec minutie", a indiqué le club lensois dans un communiqué. Après le défenseur central, Christopher Wood, et l'avant-centre, Wesley Saïd, Deiver Machado est la troisième recrue estivale du RC Lens.